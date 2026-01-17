Au coeur du bocage trégorrois Léguer en fête Kergoguen Le Vieux-Marché
Au coeur du bocage trégorrois Léguer en fête Kergoguen Le Vieux-Marché mercredi 29 juillet 2026.
Le Vieux-Marché
Au coeur du bocage trégorrois Léguer en fête
Kergoguen Cafébellule Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Accompagnez un technicien forestier passionné pour une immersion au cœur du bocage trégorrois. Entre gestion durable et secrets biologiques…
Une lecture vivante du paysage pour comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes d’aujourd’hui et de demain. .
Kergoguen Cafébellule Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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L’événement Au coeur du bocage trégorrois Léguer en fête Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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