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AGENDA · Le Vieux-Marché

Musique au Dolmen Café béllule Le Vieux-Marché

mercredi 29 juillet 2026 · Café béllule · Le Vieux-Marché

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Café béllule
Adresse
4 Kergoguen Bihan
Ville
22420 Le Vieux-Marché
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Le Vieux-Marché

Musique au Dolmen

Café béllule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Gouter musical pour petits et grands   .

Café béllule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 67 55 74 

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English :

L’événement Musique au Dolmen Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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