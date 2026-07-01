AGENDA · Le Vieux-Marché
Musique au Dolmen Café béllule Le Vieux-Marché
mercredi 29 juillet 2026 · Café béllule · Le Vieux-Marché
Informations pratiques
Le Vieux-Marché
Musique au Dolmen
Café béllule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Gouter musical pour petits et grands .
Café béllule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 67 55 74
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English :
L’événement Musique au Dolmen Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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