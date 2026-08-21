Au coeur du chantier de la Maison du Pêcheur : exposition et parenthèses poétiques et musicales, Maison du Pêcheur, Illhaeusern

Informations pratiques

Au coeur du chantier de la Maison du Pêcheur : exposition et parenthèses poétiques et musicales Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison du Pêcheur Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Notre Association (AHPI) vous invite à découvrir notre Histoire à travers une exposition mettant en lumière le témoignage d’un prisonnier de guerre et les souvenirs d’un enfant du pays.

Venez nombreux visiter le chantier de sauvegarde de notre emblématiqe Maison du Pêcheur.

A 11h et à 15h, accordez-vous une parenthèse hors du temps : un voyage poétique et musical fera vibrer les lieux et vous invitera à partager un moment plein d’émotions.

Maison du Pêcheur Route de Guémar 68970 Illhaeusern Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est

Notre Association (AHPI) vous invite à découvrir notre Histoire à travers une exposition mettant en lumière le témoignage d’un prisonnier de guerre et les souvenirs d’un enfant du pays. Venez visiter…

©Rumpus Lionel