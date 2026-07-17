Au cœur du quartier des Tarterêts, La Chaufferie des Tarterêts, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Au cœur du quartier des Tarterêts 19 et 20 septembre La Chaufferie des Tarterêts Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Lancée à l’initiative du Président de la République, la consultation internationale Quartiers de demain, a mobilisé l’innovation architecturale, urbaine et paysagère afin d’accélérer la transformation de dix quartiers et de capitaliser à l’échelle nationale en faveur de la politique de la ville. Elle permettra la réalisation de projets en capacité d’avoir un effet levier sur l’ensemble du quartier voire au-delà, en offrant une réponse aux attentes des habitants et une contribution exemplaire à la transition écologique.

Dans le cadre de la mission photographique portée par le GIP EPAU pour la consultation internationale Quartiers de demain, dix photographes ont été invités à parcourir, durant toute l’année 2025, les dix sites engagés dans la consultation. À travers leurs approches singulières, ils ont saisi les paysages urbains, les usages, les transformations en cours, mais surtout les visages et les récits de celles et ceux qui habitent ces quartiers.

En 2025, Lou-Anna Ralite, a parcouru le quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, et y a dresser un portrait photographique de ses habitants, et habitantes. L’exposition prévue en septembre prendra place dans le cadre d’une exposition collective organisée par l’artiste-photographe Aristide Barraud au coeur de la Chaufferie des Tarterêts, objet de la consultation architecturale Quartiers de demain.

La Chaufferie des Tarterêts 4 Avenue Léon Blum, 91100 Corbeil Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Œuvre de Jean Pierre Jouve et Roland Dubrulle, d’une surface de 1280 m² d’emprise, la chaufferie présente un plan circulaire de 50 m de diamètre dont le tiers nord-est est ouvert. Une grande cheminée en béton culminant à 36 m de haut marque le cœur de l’édifice. Cinq corolles en voile de béton mince de 11 cm d’épaisseur se déploient à partir de ce point central. Implantée sur un terrain de 5 500 m² en fort dénivelé, la chaufferie se développe sur deux niveaux. Alimentant les ensembles urbains alentours, elle a effectué une première mue en 1994 en passant du fioul lourd au gaz. L’année 2013 voit la fin d’exploitation de la chaufferie.

Lancée à l’initiative du Président de la République, la consultation internationale Quartiers de demain, a mobilisé l’innovation architecturale, urbaine et paysagère afin d’accélérer la de dix et de…

©Lou-Anna Ralite / GIP EPAU – Quartiers de demain