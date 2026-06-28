Au coeur d’une restauration, Cinéma l’Empire, Auxonne

Informations pratiques

Au coeur d’une restauration Dimanche 20 septembre, 17h30 Cinéma l’Empire Côte-d’Or

Places disponibles pendant les horaires d’ouverture du cinéma au tarif d’une séance de cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un film documentaire de Thierry & Lana « Journée au cœur d’une restauration » nous entraine dans les coulisses d’un chantier patrimonial exceptionnel : La rénovation de la cathédrale Notre-Dame et Saint Veran de Cavaillon.

De 2020 à 2025, Lana et Thierry Jourdan ont accompagné pas à pas les architectes, les artisans investis dans une aventure humaine et spirituelle remarquable. Plus qu’un simple suivi des travaux, le film met en scène les savoirs faire extraordinaires, la passion de ceux qui oeuvrent pour transmettre la beauté ainsi que la dimension symbolique d’un monument qui appartient à toute une communauté.

Un intervenant sera présent : Monsieur Gérard Drexler, délégué régional de la Fédération Patrimoine-Environnement et vice-président national. Il animera un temps d’échange après la séance sur le thème de la sauvegarde du patrimoine religieux.

Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur, 21130 Auxonne, France Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380374956 https://www.auxonne.fr/cinema-lempire

Un film documentaire de Thierry & Lana JOURDAN AU CŒUR D’UNE RESTAURATION nous entraine dans les coulisses d’un chantier patrimonial exceptionnel : la rénovation de la CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT…

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