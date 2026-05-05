Au-delà des jardins, Giardino Colle Mola, Montasola

Au-delà des jardins 6 et 7 juin Giardino Colle Mola Rieti

maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

L’événement est organisé dans les communes de Casperia, Montasola et Roccantica : visites guidées de certains jardins privés et découverte des bourgs historiques pour promouvoir le territoire de la Sabine, à l’occasion des « Rendez-vous aux jardinx » de l’APGI.

Informations supplémentaires : improntasabina.it

Giardino Colle Mola Via Colle Mola 5/A, 02040 Montasola Montasola 02040 Rieti Lazio +393396019484 https://improntasabina.it En entrant dans le jardin d’Anna Rita s’ouvre au visiteur un petit monde magique où chaque millimètre a sa propre plante. Des espèces rares du monde entier se mêlent aux arbres méditerranéens, aux herbes et aux roses. Un écosystème végétal complexe et en constante évolution dont seule la propriétaire, qui l’a créé et s’en occupe, connaît les secrets. Le jardin a été inclus dans les Journées du FAI et peut être visité toute l’année sur rendez-vous. Service de navette depuis la Forcella, parking limité dans le jardin

Événement diffusé dans les communes de Casperia, Montasola et Roccantica, avec des visites guidées à certains jardins privés et aux bourgs historiques pour promouvoir le territoire de la Sabina, à l’o

©Claudia Lehmann