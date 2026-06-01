Au-delà des jardins – Visite guidée du jardin de Fontevecchia – Montasola, Giardino Fontevecchia, Montasola

Au-delà des jardins – Visite guidée du jardin de Fontevecchia – Montasola 6 et 7 juin Giardino Fontevecchia Rieti

maximum 25 personnes. La réservation est recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

À l’occasion d’un rendez-vous dans le jardin Jardin de Fontevecchia organise une visite guidée inscrite au programme de « Au-delà des jardins« , une initiative qui élargit le regard au-delà de l’espace clos du jardin pour embrasser le paysage, les bourgs et les relations culturelles du territoire.

Samedi 6 juin

Visites à partir de 10 h 30 – horaires à déterminer

Parking limité – Service de navette gratuite entre le jardin Fontevecchia et le parc du mont Montasola. Le service de navette sera également disponible depuis la loge Forcella.

Visites guidées au Borgno Storico de Montasola – Horaires à confirmer

Dimanche 7 juin

Visites à partir de 10:00

Parking limité – Service de navette gratuite entre le jardin Fontevecchia et le parc du Monte di Montasola. Le service de navette sera également disponible depuis la loge. Forcella.

Visites guidées au Borgno historique de Montasola h.12:30

Giardino Fontevecchia via Fontevecchia 6, 02040 Montasola Montasola Rieti Lazio 380-4617387 https://www.improntasabina.it [{« type »: « email », « value »: « info@improntasabina.it »}] Le jardin est né il y a une vingtaine d’années. Alors qu’autour de la maison se trouvent des arbustes, des arbres et des haies taillées à l’italienne, au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers le bosquet, la montagne prévaut les formes naturelles. Il présente un cadre semprevert en contraste saisonnier avec des roses, des bulbes, des baies, des essences et des arbres à feuilles caduques. En plus de choisir de nouvelles plantes à accueillir dans le jardin, la propriétaire aime « dessiner » avec les espèces autochtones sabines. Le tout est complété par un potager, un verger et une oliveraie pour relier l’origine rurale du terrain. Service de navette depuis la maison Forcella, parking dans le jardin limité

À l’occasion de Rendez-vous dans le **jardin, le Giardino di** Fontevecchia organise une visite guidée inscrite au programme de ** »_Oltre** i Giardini_ », une initiative qui élargit le regard au-delà d

©Claudia Lehmann