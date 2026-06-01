Au-delà des jardins – Visite du jardin du palais Vicentini, Giardino di Palazzo Vicentini, Roccantica

Au-delà des jardins – Visite du jardin du palais Vicentini Samedi 6 juin, 17h00 Giardino di Palazzo Vicentini Rieti

Maximum 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

À l’occasion d’un rendez-vous dans le jardin, le Jardin du Palais Vicentini organise une visite guidée inscrite au programme de « Au-delà des jardins« , une initiative qui élargit le regard au-delà de l’espace clos du jardin pour embrasser le paysage, les bourgs et les relations culturelles du territoire.

Visite du jardin noble à l’intérieur de la visite du bourg médiéval de Roccantica.

Point de rencontre : place du parking, rue du Campanile

Giardino di Palazzo Vicentini Via dei Nobili 37, 02040 Roccantica Roccantica 02040 Rieti Lazio https://improntasabina.it [{« type »: « email », « value »: « info@improntasabina.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Alexander Mallinson