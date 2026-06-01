Au-delà des jardins – Visite du parc des Cerri – Roccantica, Parco dei Cerri, Roccantica

Au-delà des jardins – Visite du parc des Cerri – Roccantica 6 et 7 juin Parco dei Cerri Rieti

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

À l’occasion d’un rendez-vous dans le jardin Parc des Cerri organise une visite guidée inscrite au programme de « Au-delà des jardins« , une initiative qui élargit le regard au-delà de l’espace clos du jardin pour embrasser le paysage, les bourgs et les relations culturelles du territoire.

Le parcours propose une expérience immersive entre nature et récit, en accompagnant les visiteurs à la découverte des particularités botaniques et paysagères du parc, mais aussi du contexte plus large dans lequel il s’insère : celui de la Sabina, un territoire caractérisé par des collines cultivées, oliveraies et petits centres historiques où le rapport entre l’homme et l’environnement s’est construit au fil du temps.

Samedi 6 juin – De 10h00 à 16h00

Inclus l’exposition photographique « Regards sur le territoire Sabino«

Visites guidées du village historique de Roccantica à partir de 10h00

Parco dei Cerri Loc. Cerreta 54, 02040 Poggio Catino Roccantica 02047 Rieti Lazio +39-380 527 5764 https://improntasabina.it [{« type »: « email », « value »: « info@improntasabina.it »}]

À l’occasion de Rendez-vous dans le jardin, le **Parc des Cerri** organise une visite guidée inscrite au programme de **« _Oltre i** Giardini_», une initiative qui élargit le regard au-delà de l’espac

©Roberta Angelelli