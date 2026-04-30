Laurens

AU DELÀ DES MONTAGNES BLEUES- AVENTURE ROMANESQUE

Chemin des Puits Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Une épopée sous la forme d’un conte théâtral.

Un parchemin perdu, un présage, de nobles causes et autres péripéties guident tous les personnages dans un univers ludique lointain et merveilleux au delà des montagnes bleues.

Un hommage aux grands romans d’aventures.

Entrée libre & gratuite Participation au chapeau

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Chemin des Puits Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

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English :

An epic in the form of a theatrical tale.

A lost parchment, an omen, noble causes and other adventures guide all the characters into a playful universe far beyond the blue mountains.

A tribute to the great adventure novels.

Free admission ? Participation by the hat

L’événement AU DELÀ DES MONTAGNES BLEUES- AVENTURE ROMANESQUE Laurens a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT AVANT-MONTS