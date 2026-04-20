Laurens

LEGEND FEST

Avenue des platanes Laurens Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Festival ROCK. Avec des groupes TRIBUTES de AC/DC, Metallica, Iron Maiden et le groupe Carnaby Street à partir de 17h au Parc de la Source. Entrée 12 euros, prévente 10€ et 12 ans gratuit. Restauration sur place.

Festival ROCK. Avec des groupes TRIBUTES de AC/DC, Metallica, Iron Maiden et le groupe Carnaby Street à partir de 17h au Parc de la Source. Entrée 12 euros, prévente 10€ et 12 ans gratuit. Restauration sur place. .

Avenue des platanes Laurens 34480 Hérault Occitanie

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English :

ROCK Festival. Featuring TRIBUTES by AC/DC, Metallica, Iron Maiden and Carnaby Street from 5pm at Parc de la Source. Admission 12 euros, pre-sale 10? and under 12s free. Catering on site.

L’événement LEGEND FEST Laurens a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT AVANT-MONTS