Informations pratiques

Laurens

FÉRIA D’HALLOWINE®

1 Rue du château Laurens Hérault

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31

La Féria d’Hallowine™ revient en 2026…

Le Halloween du Sud, là où les esprits du vin se réveillent…

Après une première édition en 2025 qui a rassemblé plus de 3 000 visiteurs, la Féria d’Hallowine™ passe à la vitesse supérieure ! Pendant 2 jours et 2 nuits, Laurens va se transformer en un véritable théâtre à ciel ouvert au cœur du vignoble de l’AOP Faugères.

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1 Rue du château Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

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English : FÉRIA D’HALLOWINE®

Is the Feria d’Hallowine coming back in 2026?

%AB Halloween of the South, where the spirits of wine come alive? %BB

After a successful inaugural event in 2025 that drew more than 3,000 visitors, the F%E9ria d?Hallowine? is shifting into high gear! For two days and two nights, Laurens will be transformed into a true open-air theater in the heart of the Faugères AOP vineyards.

L’événement FÉRIA D’HALLOWINE® Laurens a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS