FÉRIA D’HALLOWINE® Laurens
vendredi 30 octobre 2026 · Laurens
Informations pratiques
Laurens
FÉRIA D’HALLOWINE®
1 Rue du château Laurens Hérault
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31
La Féria d’Hallowine™ revient en 2026…
Le Halloween du Sud, là où les esprits du vin se réveillent…
Après une première édition en 2025 qui a rassemblé plus de 3 000 visiteurs, la Féria d’Hallowine™ passe à la vitesse supérieure ! Pendant 2 jours et 2 nuits, Laurens va se transformer en un véritable théâtre à ciel ouvert au cœur du vignoble de l’AOP Faugères.
.
1 Rue du château Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÉRIA D’HALLOWINE®
Is the Feria d’Hallowine coming back in 2026?
%AB Halloween of the South, where the spirits of wine come alive? %BB
After a successful inaugural event in 2025 that drew more than 3,000 visitors, the F%E9ria d?Hallowine? is shifting into high gear! For two days and two nights, Laurens will be transformed into a true open-air theater in the heart of the Faugères AOP vineyards.
L’événement FÉRIA D’HALLOWINE® Laurens a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Laurens (Hérault)
- LEGEND FEST Laurens 8 août 2026
- FORUM DES ASSOCIATIONS 2026 Laurens 5 septembre 2026
- COMME S’IL EN PLEUVAIT COMÉDIE GRINCANTE DE SEBASTIEN THIERY Laurens 11 septembre 2026