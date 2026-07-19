Informations pratiques

Laurens

COMME S’IL EN PLEUVAIT COMÉDIE GRINCANTE DE SEBASTIEN THIERY

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir de l’argent dans leur salon. Tous les jours, des billets de banque apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s’il en pleuvait…

Présentée par la compagnie Les Pas sages à l’acte

Entrée gratuite, participation au chapeau. Inscription conseilée.

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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie

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English :

Bruno and Laurence, a quiet couple, discover some money in their living room one evening. Every day, more and more bills appear, as if it were raining money…

Presented by the theater company “Les Pas sages à l’acte”

Free admission; donations welcome. Registration recommended.

L’événement COMME S’IL EN PLEUVAIT COMÉDIE GRINCANTE DE SEBASTIEN THIERY Laurens a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT AVANT-MONTS