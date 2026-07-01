APRÈS UN RÊVE Laurens
vendredi 24 juillet 2026 · Laurens
Informations pratiques
Laurens
APRÈS UN RÊVE
RD 909 Laurens Hérault
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après un rêve , Chant lyrique au chateau et pique-nique sous les étoiles. Une soirée de musique classique au Château Saint-Jean Autignac suivie d’un pique-nique à la belle étoile. Précommandez les paniers pour deux personnes (22 euros) au moins 72 heures à l’avance: +33 4 67 90 27 46 .
De 20h jusqu’à tard dans la nuit. Places limitées sur réservation (20 euros).
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RD 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 27 46
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English : APRÈS UN RÊVE
After a Dream: Lyrical Singing at the Castle and a Picnic Under the Stars. An evening of classical music at Château Saint-Jean Autignac followed by a picnic under the stars. Pre-order picnic baskets for two (22 euros) at least 72 hours in advance: +33 4 67 90 27 46.
From 8 p.m. until late at night. Limited seating; reservations required (20 euros).
L’événement APRÈS UN RÊVE Laurens a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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