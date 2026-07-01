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AGENDA · Laurens

APRÈS UN RÊVE Laurens

vendredi 24 juillet 2026 · Laurens

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
RD 909
Ville
34480 Laurens
Département
Hérault
Tarif
20

Laurens

APRÈS UN RÊVE

RD 909 Laurens Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Après un rêve , Chant lyrique au chateau et pique-nique sous les étoiles. Une soirée de musique classique au Château Saint-Jean Autignac suivie d’un pique-nique à la belle étoile. Précommandez les paniers pour deux personnes (22 euros) au moins 72 heures à l’avance: +33 4 67 90 27 46 .
De 20h jusqu’à tard dans la nuit. Places limitées sur réservation (20 euros).
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RD 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 27 46 

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English : APRÈS UN RÊVE

After a Dream: Lyrical Singing at the Castle and a Picnic Under the Stars. An evening of classical music at Château Saint-Jean Autignac followed by a picnic under the stars. Pre-order picnic baskets for two (22 euros) at least 72 hours in advance: +33 4 67 90 27 46.
From 8 p.m. until late at night. Limited seating; reservations required (20 euros).

L’événement APRÈS UN RÊVE Laurens a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS

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