Au delà des sentiers battus La Tuilerie Aumont

Aumont

Au delà des sentiers battus

La Tuilerie Ferme de la Tuilerie Aumont Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Accueil Paysan vous propose une randonnée à la journée !

Le Bois d’Aumont

Venez marcher au rythme de la nature, goûter les saveurs locales, rencontrer les adhérents d’Accueil Paysan Jura.

Distance: 12km. Repas et visite de la brasserie La Franche compris

Autres rendez-vous:

La Reculée des Planches: 15km, 02/06

Les étangs de Pleure, 12km, 04/06 .

La Tuilerie Ferme de la Tuilerie Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89 jura@accueil-paysan.com

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English : Au delà des sentiers battus

L’événement Au delà des sentiers battus Aumont a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA