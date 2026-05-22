Au delà des sentiers battus La Tuilerie Aumont
Au delà des sentiers battus La Tuilerie Aumont mercredi 3 juin 2026.
Aumont
Au delà des sentiers battus
La Tuilerie Ferme de la Tuilerie Aumont Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Accueil Paysan vous propose une randonnée à la journée !
Le Bois d’Aumont
Venez marcher au rythme de la nature, goûter les saveurs locales, rencontrer les adhérents d’Accueil Paysan Jura.
Distance: 12km. Repas et visite de la brasserie La Franche compris
Autres rendez-vous:
La Reculée des Planches: 15km, 02/06
Les étangs de Pleure, 12km, 04/06 .
La Tuilerie Ferme de la Tuilerie Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89 jura@accueil-paysan.com
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English : Au delà des sentiers battus
L’événement Au delà des sentiers battus Aumont a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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