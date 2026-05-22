Au-delà des sentiers battus Chez Marie Jo & Maurice Mesnay
Au-delà des sentiers battus Chez Marie Jo & Maurice Mesnay mardi 2 juin 2026.
Mesnay
Au-delà des sentiers battus
Chez Marie Jo & Maurice 35 Rue des Nouvelles Mesnay Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-02 17:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Accueil Paysan vous propose une randonnée à la journée !
La Reculée des Planches
Venez marcher au rythme de la nature, goûter les saveurs locales, rencontrer les adhérents d’Accueil Paysan Jura.
Avec Maurice, vous partagerez son amour de la nature, sa connaissance du territoire et il vous fera découvrir son métier de paysan. Distance: 15km. Repas et visite compris
Autres rendez-vous:
Le bois d’Aumont, 12km, 03/06
Les étangs de Pleure, 12km, 04/06 .
Chez Marie Jo & Maurice 35 Rue des Nouvelles Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89 jura@accueil-paysan.com
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English : Au-delà des sentiers battus
L’événement Au-delà des sentiers battus Mesnay a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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