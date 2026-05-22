Au-delà des sentiers battus Chez Marie Jo & Maurice Mesnay

Mesnay

Au-delà des sentiers battus

Chez Marie Jo & Maurice 35 Rue des Nouvelles Mesnay Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 09:00:00

fin : 2026-06-02 17:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Accueil Paysan vous propose une randonnée à la journée !

La Reculée des Planches

Venez marcher au rythme de la nature, goûter les saveurs locales, rencontrer les adhérents d’Accueil Paysan Jura.

Avec Maurice, vous partagerez son amour de la nature, sa connaissance du territoire et il vous fera découvrir son métier de paysan. Distance: 15km. Repas et visite compris

Autres rendez-vous:

Le bois d’Aumont, 12km, 03/06

Les étangs de Pleure, 12km, 04/06 .

Chez Marie Jo & Maurice 35 Rue des Nouvelles Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89 jura@accueil-paysan.com

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English : Au-delà des sentiers battus

L’événement Au-delà des sentiers battus Mesnay a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA