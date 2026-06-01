Au détour de la via Francigena, les portes ouvertes du Fournil des Morins, 2 rue de delettes 62129 Thérouanne, Thérouanne

Au détour de la via Francigena, les portes ouvertes du Fournil des Morins Samedi 27 juin, 11h00 2 rue de delettes 62129 Thérouanne Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Le fournil ouvre ses portes après 5 années de restauration. A cette occasion, un petit marché de terroir, des animations et expositions ponctueront la journée.

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Visites commentées du fournil, animations, marché de terroir, artisanat d’art fournil balade

Sébastien ANSEL