Au fil de la dentelle l’âme normande est une invitation à plonger au cœur de l’identité normande à travers ses traditions, ses savoir-faire et ses gestes quotidiens d’autrefois. Proposé du samedi 30 mai au dimanche 31 mai, cet événement met en lumière un patrimoine vivant, sensible et profondément ancré dans l’histoire régionale.

Entre dentelle délicate et coiffes d’antan, la Normandie se raconte de manière plurielle en images, en musique et en mouvement. L’exposition de coiffes normandes ouvre le parcours en présentant une riche diversité de coiffes traditionnelles. Véritables témoins du savoir-faire textile, elles révèlent l’élégance, la créativité et la symbolique propre à chaque territoire normand, tout en soulignant leur rôle dans la construction de l’identité régionale.

Les estampes consacrées au costume normand complètent cette immersion historique. Ces images anciennes, précieuses et détaillées, retracent l’évolution des tenues traditionnelles à travers les époques. Elles offrent un regard à la fois artistique et documentaire sur les usages vestimentaires, les matières et les codes sociaux d’hier.

La dimension vivante du patrimoine s’exprime également à travers les danses folkloriques normandes. Portées par le son entraînant de l’accordéon, les démonstrations font revivre l’esprit festif et convivial des fêtes traditionnelles, où la musique et la danse rythmaient la vie collective dimanche 31 Mai à 15:00.

Enfin, l’atelier consacré à la canne à lait et à la laitière normande permet d’aborder les gestes du quotidien. La manipulation de la canne à lait, associée à la présentation de la coiffe normande entourée d’une corde facilitant son transport, illustre avec simplicité et authenticité le travail et l’ingéniosité du monde rural.

À la croisée des traditions, des gestes ancestraux et de l’esthétique, Au fil de la dentelle l’âme normande propose un parcours sensible et pédagogique, offrant au public une immersion chaleureuse au cœur du patrimoine normand. .

