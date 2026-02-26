Guerquesalles

Spectacle Shakespeare la Totale

Eglise de Guerquesalles Guerquesalles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Un spectacle loufoque de 80 minutes qui parcourt toutes les pièces de William Shakespeare, revisitées avec humour par trois comédiens Adam Long, Daniel Singer et Jess Winfield. Inspirés par la vidéo The Complete Works of Shakespeare (Abridged), ils décident de traduire et de jouer cette version abrégée en français, mêlant fous rires, absurdités et clins d’œil aux amateurs de théâtre.

Objectif

Rendre Shakespeare accessible et drôle pour le public francophone, loin de l’image poussiéreuse et intimidante de l’auteur. Le spectacle condense ses 37 pièces en 1h20, transformant tragédies et histoires complexes en situations comiques et décalées. Hamlet devient abordable, la Guerre des Roses se transforme en match de rugby, et Titus Andronicus rivalise avec Tarantino en matière de rebondissements.

Intention

La Compagnie On The Boat veut casser les préjugés autour de Shakespeare et montrer que son œuvre peut être fun, accessible et profondément humaine. Ce n’est pas le Shakespeare académique qu’on présente, mais celui qui fait rire, qui surprend et qui rapproche le public de son univers.

En résumé un voyage théâtral, absurde et jubilatoire, qui célèbre Shakespeare avec légèreté et générosité.

> Réservation obligatoire billetterie en ligne jusqu’au 11 juin, par téléphone au-delà 06 85 33 99 80

> Don libre .

Eglise de Guerquesalles Guerquesalles 61120 Orne Normandie

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English : Spectacle Shakespeare la Totale

L’événement Spectacle Shakespeare la Totale Guerquesalles a été mis à jour le 2026-02-26 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault