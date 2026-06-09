Au fil de la laine: Atelier estival Refuge Lescun

Lescun

Au fil de la laine: Atelier estival

Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Cette animation permet aux visiteurs de découvrir l’univers de la laine, depuis l’élevage des brebis jusqu’à la transformation de cette ressource naturelle, en passant par les savoir-faire pastoraux et artisanaux qui lui sont associés. À travers une approche vivante, pédagogique et accessible à tous.tes, elle met en valeur le patrimoine local, les pratiques agricoles de montagne et les liens entre l’Homme, l’animal et le territoire. 10h30 acceuil au refuge de l’aberouat . 11h Départ pour la rivière ( petite marche de 45 min ), pique nique non fourni. Lavage et séchage au soleil de la laine . 14h Retour au refuge avec feutrage de la laine, vous avez la possibilité de repartir avec l’objet que vous avez crée . Ouvert a tous publics , du plus petit au plus grand . .

Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 71 29 91

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English : Au fil de la laine: Atelier estival

L’événement Au fil de la laine: Atelier estival Lescun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn