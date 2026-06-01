Au fil de la Vire spectacle déambulatoire Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire samedi 13 juin 2026.

Condé-sur-Vire

Au fil de la Vire spectacle déambulatoire

Condé-sur-Vire Base de loisirs Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans une aventure musicale et poétique.

La Vire n’est pas qu’un fleuve, c’est une légende vivante ! Protectrice, nourricière, mais aussi impitoyable pour ceux qui osent la défier… Et vous, la connaissez-vous vraiment ?

Rendez-vous pour une déambulation musicale envoûtante sur l’île éclusière. Laissez-vous porter par l’histoire de deux amoureux fragiles, entre argiles et fleurs coupées, le tout rythmé par une composition électro inspirée des sons captés au bord de la rivière.

Fruit de rencontres avec les habitants depuis octobre 2025, ce projet culturel mêle mythes, musique et mémoire locale.

Ne manquez pas cette expérience unique ! Tout public à partir de 6ans. Sans réservation.

Avec le soutien de la DRAC Région Normandie , de Département de la Manche , de Saint-Lô Agglo et de la Ville de Condé-sur-Vire !

NOUVEAU Répétitions ouvertes HORS LES MURS !

Envie de découvrir l’envers du décor ? Retrouvez les artistes de la Compagnie Bonne Chance chaque soir du 08 au 12 juin, de 17h à 19h pour assister aux répétitions et vivre l’aventure en direct ! .

Condé-sur-Vire Base de loisirs Condé-sur-Vire 50420 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 compagniebonnechance@gmail.com

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English : Au fil de la Vire spectacle déambulatoire

L’événement Au fil de la Vire spectacle déambulatoire Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Saint-Lô