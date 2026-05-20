Visites du jeudi > Halambyk Condé-sur-Vire
Visites du jeudi > Halambyk Condé-sur-Vire jeudi 2 juillet 2026.
Condé-sur-Vire
Visites du jeudi > Halambyk
2 Rue Alfred Duros Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet à 10h pour découvrir l’univers d’Halambyk à Condé-Sur-Vire !
Lunettes en bois Faites à la main dans la Manche ! Personnalisables et sur mesure, elles ont des formes inédites, des couleurs et essences de bois à vos goûts, des matériaux surprenant tels que la pierre. Faites le plein de surprises chez Halambyk.
Inscriptions au 02 33 06 97 37 ou contact@halambyk.com .
2 Rue Alfred Duros Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 06 97 37
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L’événement Visites du jeudi > Halambyk Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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