Condé-sur-Vire

Visites du jeudi > Halambyk

2 Rue Alfred Duros Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet à 10h pour découvrir l’univers d’Halambyk à Condé-Sur-Vire !

Lunettes en bois Faites à la main dans la Manche ! Personnalisables et sur mesure, elles ont des formes inédites, des couleurs et essences de bois à vos goûts, des matériaux surprenant tels que la pierre. Faites le plein de surprises chez Halambyk.

Inscriptions au 02 33 06 97 37 ou contact@halambyk.com .

2 Rue Alfred Duros Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 06 97 37

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English : Visites du jeudi > Halambyk

L’événement Visites du jeudi > Halambyk Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô