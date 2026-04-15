Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire
Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire jeudi 20 août 2026.
Condé-sur-Vire
Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ?
2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Les Roches de Ham foisonnent de bois tortueux, morts, pourris, de mousses et de cachettes secrètes ! Ils sont habités de petits esprits fantastiques ! Venez les découvrir et les aider à bâtir un magnifique village de fées et de lutins !
RDV parking des Roches de Ham À partir de 5/6 ans accompagnés. .
2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 76 38 46 23 lecureuil.activites.nature@gmail.com
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English : Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ?
L’événement Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô
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