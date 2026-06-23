Condé-sur-Vire

Viens libérer ta peluche

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose plusieurs animations pendant les vacances d’été 2026.

N’hésitez pas à nous contacter au 07 44 96 76 43 pour tout renseignement ou inscriptions .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

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English : Viens libérer ta peluche

L’événement Viens libérer ta peluche Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Lô