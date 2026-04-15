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Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire

Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire

Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 2 Route des Roches de Ham

Ville : 50890 Condé-sur-Vire

Département : Manche

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Condé-sur-Vire

Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ?

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Les Roches de Ham foisonnent de bois tortueux, morts, pourris, de mousses et de cachettes secrètes ! Ils sont habités de petits esprits fantastiques ! Venez les découvrir et les aider à bâtir un magnifique village de fées et de lutins !

RDV parking des Roches de Ham À partir de 5/6 ans accompagnés.   .

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 76 38 46 23  lecureuil.activites.nature@gmail.com

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English : Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ?

L’événement Sortie estivale Esprits, êtes-vous là ? Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô

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