Condé-sur-Vire

Village de fées et de lutins, une autre histoire des Roches de Ham

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Balade contée à la découverte de drôles de petits personnages qui hantent joyeusement les lieux. Sont-ils réels ou imaginaires ? Nous allons jouer ensemble avec les esprits des Roches !

RDV parking de Roches de Ham Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés. .

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 76 38 46 23 lecureuil.activites.nature@gmail.com

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English : Village de fées et de lutins, une autre histoire des Roches de Ham

L’événement Village de fées et de lutins, une autre histoire des Roches de Ham Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô