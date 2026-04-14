Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1, Musée de Contes, Contes
Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1, Musée de Contes, Contes samedi 23 mai 2026.
Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1 Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Contes Alpes-Maritimes
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1
Des élèves deviennent guides pour la Nuit des musées…
Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », le musée accueille cette année un projet porté par une classe de CM1 de l’école Ricolfi, autour d’un élément emblématique du patrimoine local : la Fontaine Renaissance.
Intitulée « Au fil de l’eau… », cette visite guidée invite le public à un parcours sensible et instructif, de la fontaine jusqu’à la salle du musée consacrée à l’eau. Entre histoire locale et enjeux contemporains, les élèves partagent leurs connaissances et leur regard sur cette ressource essentielle.
Ce projet illustre pleinement les ambitions de « La classe, l’œuvre ! » : permettre aux élèves de s’approprier le patrimoine, de développer leur expression orale et de transmettre, avec enthousiasme, leur savoir à tous les publics.
Musée de Contes 1 place de la République 06390 Contes Contes 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493791917 https://www.musee-contes.fr/ Le musée de Contes traite des questions de transmission, de patrimoine, de mémoire, d’identité. Parking gratuit dans le bas du village de Contes – Accès en ascenseurs inclinés au vieux village
Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1
© Collection Musée de Contes