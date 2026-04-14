Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1, Musée de Contes – Musée des Arts et Traditions Populaires, Contes

Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1 Samedi 23 mai, 17h00 Musée de Contes – Musée des Arts et Traditions Populaires Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au fil de l’eau… La Fontaine Renaissance racontée par les élèves de CM1

Des élèves deviennent guides pour la Nuit des musées…

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », le musée accueille cette année un projet porté par une classe de CM1 de l’école Ricolfi, autour d’un élément emblématique du patrimoine local : la Fontaine Renaissance.

Intitulée « Au fil de l’eau… », cette visite guidée invite le public à un parcours sensible et instructif, de la fontaine jusqu’à la salle du musée consacrée à l’eau. Entre histoire locale et enjeux contemporains, les élèves partagent leurs connaissances et leur regard sur cette ressource essentielle.

Ce projet illustre pleinement les ambitions de « La classe, l’œuvre ! » : permettre aux élèves de s’approprier le patrimoine, de développer leur expression orale et de transmettre, avec enthousiasme, leur savoir à tous les publics.

Musée de Contes – Musée des Arts et Traditions Populaires 1 place de la République 06 390 CONTES Contes 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 19 17 https://www.musee-contes.fr Le musée de Contes est consacré aux questions de transmission, de patrimoine, de mémoire et d’identité.

Sa muséographie, résolument innovante, ne jette pas un regard nostalgique vers le passé. Elle vise au contraire à conserver, valoriser et transmettre la richesse patrimoniale d’un village et de ses habitants, afin que les traces de ce passé ne disparaissent pas. Les thématiques abordées sont l’eau, le chanvre, l’enfance, la vie sociale, le cinéma, l’histoire locale Le musée est situé au coeur du vieux village

Stationnement gratuit dans le bas du village et accès par ascenseur avec vue panoramique sur la vallée du Paillon.

La classe, l’œuvre !

Musée de Contes