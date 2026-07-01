Au fil de l’eau… Maison du Parc Pourcy

Informations pratiques

Pourcy

Au fil de l’eau…

Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Tout public

Munis de votre carnet d’observation, d’une épuisette et d’une tarière, partez à la découverte des milieux humides du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

Des mares aux zones humides, en passant par les rivières, apprenez à distinguer ces milieux, comprendre leur fonctionnement et surtout découvrir les plantes et les petites bêtes qui les habitent.

Pour cela, rendez-vous le mercredi 15 juillet de 14h à 16h à la Maison du Parc à POURCY. Privilégiez des chaussures adaptées (bottes ou chaussures montantes) et n’oubliez pas votre crème solaire, chapeau et gourde s’il fait chaud. Le reste du matériel sera fourni par la Parc.

Petits et grands sont les bienvenus (à partir de 6 ans) !

Réservez vite vos places car les places sont limitées à 20 personnes.

On vous attend avec impatience !

Clara, Salomé, Thaïs et Zoé .

Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy 51480 Marne Grand Est contact@parc-montagnedereims.fr

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English : Au fil de l’eau…

L’événement Au fil de l’eau… Pourcy a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT de la Marne