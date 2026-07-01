Informations pratiques

Saint-Amand-de-Vergt

Au fil de l’isle Lac de Neufont

Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

10h balade naturaliste

Rdv au niveau de la ginguette

inscription au 06 31 07 22 93

A partir de 14h Ateliers et stands ludiques comment va notre lac ?

10h balade naturaliste

Rdv au niveau de la ginguette

inscription au 06 31 07 22 93

A partir de 14h Ateliers et stands ludiques comment va notre lac ? .

Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 07 22 93

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English : Au fil de l’isle Lac de Neufont

10 a.m.: Nature walk

Meet at the ginguette

Register by calling 06 31 07 22 93

Starting at 2 p.m.: Fun workshops and booths: “How’s our lake doing?”

L’événement Au fil de l’isle Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux