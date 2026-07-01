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Au fil de l’isle Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt

dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Amand-de-Vergt

Au fil de l’isle Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lac de Neufont
Ville
24380 Saint-Amand-de-Vergt
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Amand-de-Vergt

Au fil de l’isle Lac de Neufont

Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

10h balade naturaliste
Rdv au niveau de la ginguette
inscription au 06 31 07 22 93
A partir de 14h Ateliers et stands ludiques comment va notre lac ?
10h balade naturaliste
Rdv au niveau de la ginguette
inscription au 06 31 07 22 93
A partir de 14h Ateliers et stands ludiques comment va notre lac ?   .

Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 07 22 93 

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English : Au fil de l’isle Lac de Neufont

10 a.m.: Nature walk
Meet at the ginguette
Register by calling 06 31 07 22 93
Starting at 2 p.m.: Fun workshops and booths: “How’s our lake doing?”

L’événement Au fil de l’isle Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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