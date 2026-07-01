Au fil de l’isle Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Amand-de-Vergt
Informations pratiques
Saint-Amand-de-Vergt
Au fil de l’isle Lac de Neufont
Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
10h balade naturaliste
Rdv au niveau de la ginguette
inscription au 06 31 07 22 93
A partir de 14h Ateliers et stands ludiques comment va notre lac ?
10h balade naturaliste
Rdv au niveau de la ginguette
inscription au 06 31 07 22 93
A partir de 14h Ateliers et stands ludiques comment va notre lac ? .
Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 07 22 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au fil de l’isle Lac de Neufont
10 a.m.: Nature walk
Meet at the ginguette
Register by calling 06 31 07 22 93
Starting at 2 p.m.: Fun workshops and booths: “How’s our lake doing?”
L’événement Au fil de l’isle Lac de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Saint-Amand-de-Vergt (Dordogne)
- Concert Louise D et Atypik la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 9 juillet 2026
- Concert 2 cas barrés et olivier la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 11 juillet 2026
- Soirée Dolce vita la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 13 juillet 2026
- Été actif Initiation Paddle Saint-Amand-de-Vergt 15 juillet 2026
- Concert Alchimie la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 16 juillet 2026