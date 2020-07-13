Saint-Amand-de-Vergt

Soirée Dolce vita la guinguette de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée dolce vita

07 68 81 92 73

Le 13 juillet à 20h.

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée dolce vita.

07 68 81 92 73

Le 13 juillet à 20h. .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

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English : Soirée Dolce vita la guinguette de Neufont

The open-air café in Neufont-Saint-Amand-de-Vergt invites you to an evening of dolce vita

07 68 81 92 73

July 13 at 8 p.m.

L’événement Soirée Dolce vita la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux