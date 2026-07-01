Au fil des pages, Pôle culturel Jean-Claude IZZO, Châteauneuf-les-Martigues

Informations pratiques

Au fil des pages Samedi 3 octobre, 15h00 Pôle culturel Jean-Claude IZZO Bouches-du-Rhône

Spectacle jeunesse limités à 60 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:45:00+02:00

Au fil des pages par la compagnie Zita la nuit.

En partenariat avec Provence en Scène « Au fil des pages » est un duo dansé où le livre devient le fil conducteur de l’histoire, une histoire en constante évolution, un voyage à travers les pages où tout se crée, se cache, et se réinvente.

De 1 à 7 ans.

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles. Renseignements auprès de l’accueil du pôle culturel au 04-42-76-90-16. Durée 45 mn.

Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des Anciens combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 76 90 16 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 76 90 16 »}]

Biblis en folie 2026

©zita la nuit