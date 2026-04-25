Au fil des plumes Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse

Lindre-Basse

Au fil des plumes

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-09-16

Plongez au cœur de la nature et laissez-vous émerveiller par les créatures ailées qui peuplent nos étangs.

Notre animation, Au fil des plumes, vous transportera dans un voyage inoubliable, où vous explorerez les habitats naturels des hérons, cygnes et autres canards.

Vous apprendrez à les différencier, mais également comment ils se nourrissent, se reproduisent et migrent sur de longues distances.

Que vous soyez amoureux de la nature, un passionné d’ornithologie ou simplement curieux de découvrir la diversité de notre faune locale, cette animation est faite pour vous.Tout public

5 .

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr

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English :

Dive into the heart of nature and marvel at the winged creatures that inhabit our ponds.

Our animation, Au fil des plumes, will take you on an unforgettable journey, where you’ll explore the natural habitats of herons, swans and ducks.

You’ll learn not only how to tell them apart, but also how they feed, reproduce and migrate over long distances.

Whether you’re a nature lover, a birdwatching enthusiast or simply curious about the diversity of our local wildlife, this is the event for you.

L’événement Au fil des plumes Lindre-Basse a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS