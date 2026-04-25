Sortie nature cigogne blanche Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse

Lindre-Basse

Sortie nature cigogne blanche

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Découvrez l’élégance majestueuse de la Cigogne blanche au cœur du Domaine de Lindre ! Rejoignez-nous pour une animation unique qui vous plongera dans le monde fascinant de cette espèce emblématique. Vous partirez à la rencontre de ces magnifiques oiseaux et vous en apprendrez davantage sur leur habitat, leur régime alimentaire et leur cycle de vie, tout en ayant l’opportunité de les observer de près dans leur environnement naturel.

Cette animation sera une expérience enrichissante pour les amoureux de la nature, les passionnés d’ornithologie et les curieux de tous âges. Vous serez émerveillés par la grâce des cigognes lors de leurs envols majestueux.

Rejoignez-nous pour une expérience immersive au Domaine de Lindre et laissez-vous charmer par la beauté et la grâce de cette espèce.Tout public

5 .

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr

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English :

Discover the majestic elegance of the White Stork in the heart of the Domaine de Lindre! Join us for a unique animation that will plunge you into the fascinating world of this emblematic species. You’ll meet these magnificent birds and learn more about their habitat, diet and life cycle, while having the opportunity to observe them up close in their natural environment.

This activity will be an enriching experience for nature lovers, bird enthusiasts and the curious of all ages. You’ll marvel at the grace of the storks as they soar majestically overhead.

Join us for an immersive experience at Domaine de Lindre and let yourself be charmed by the beauty and grace of this species.

L’événement Sortie nature cigogne blanche Lindre-Basse a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS