Au fil des rues d’Ordonnaz, place forte savoyarde, Ordonnaz, Ordonnaz
Au fil des rues d’Ordonnaz, place forte savoyarde, Ordonnaz, Ordonnaz samedi 27 juin 2026.
Au fil des rues d’Ordonnaz, place forte savoyarde Samedi 27 juin, 10h00 Ordonnaz Ain
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
A la découverte d’Ordonnaz, ancienne place forte savoyarde. Eglise et puits des chanoines de St Ruf (1118), Tilleul « de Sully » (1601), Mur des Dames (1870), Musée du Comté, petit patrimoine bâti (Fontaine, lavoirs, fours)
Ordonnaz Ordonnaz Ordonnaz 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « Ncmeschin@gmail.com »}]
Visite commentée du village d’Ordonnaz (Ain)