Au Fil des Séounes fête ses 25 ans ! Association Au fil des Séounes La Sauvetat-de-Savères
samedi 8 août 2026 · Association Au fil des Séounes · La Sauvetat-de-Savères
Informations pratiques
La Sauvetat-de-Savères
Au Fil des Séounes fête ses 25 ans !
Association Au fil des Séounes 92 Allée du Foirail La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
12h apéritif offert par l’association !
12h30 paëlla du Bistrot L’Ornithorynque (14€)
(réservation obligatoire au bistrot)
15h-19h jeux de société, pétanque et mölkky
19h-00h concert du groupe Banc Public & camions pizzas Chez Mireille
12h apéritif offert par l’association !
12h30 paëlla du Bistrot L’Ornithorynque (14€)
(réservation obligatoire au bistrot)
15h-19h jeux de société, pétanque et mölkky
19h-00h concert du groupe Banc Public & camions pizzas Chez Mireille .
Association Au fil des Séounes 92 Allée du Foirail La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 12 99 info@aufildesseounes.fr
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English : Au Fil des Séounes fête ses 25 ans !
12:00 p.m.: Complimentary aperitif provided by the association!
12:30 p.m.: Paella at Bistrot L’Ornithorynque (14?)
(Reservations required at the bistro)
3:00 PM–7:00 PM: board games, pétanque, and mölkky
7:00 PM–12:00 AM: concert by the band Banc Public & pizza trucks from Chez Mireille
L’événement Au Fil des Séounes fête ses 25 ans ! La Sauvetat-de-Savères a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Agen