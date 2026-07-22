Au Fil des Séounes fête ses 25 ans ! Association Au fil des Séounes La Sauvetat-de-Savères

samedi 8 août 2026 · Association Au fil des Séounes · La Sauvetat-de-Savères

Informations pratiques

La Sauvetat-de-Savères

Au Fil des Séounes fête ses 25 ans !

Association Au fil des Séounes 92 Allée du Foirail La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

12h apéritif offert par l’association !

12h30 paëlla du Bistrot L’Ornithorynque (14€)

(réservation obligatoire au bistrot)

15h-19h jeux de société, pétanque et mölkky

19h-00h concert du groupe Banc Public & camions pizzas Chez Mireille

12h apéritif offert par l’association !

12h30 paëlla du Bistrot L’Ornithorynque (14€)

(réservation obligatoire au bistrot)

15h-19h jeux de société, pétanque et mölkky

19h-00h concert du groupe Banc Public & camions pizzas Chez Mireille .

Association Au fil des Séounes 92 Allée du Foirail La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 12 99 info@aufildesseounes.fr

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English : Au Fil des Séounes fête ses 25 ans !

12:00 p.m.: Complimentary aperitif provided by the association!

12:30 p.m.: Paella at Bistrot L’Ornithorynque (14?)

(Reservations required at the bistro)

3:00 PM–7:00 PM: board games, pétanque, and mölkky

7:00 PM–12:00 AM: concert by the band Banc Public & pizza trucks from Chez Mireille

L’événement Au Fil des Séounes fête ses 25 ans ! La Sauvetat-de-Savères a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Agen