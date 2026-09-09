Au Fil du Conte Inuk, contes arctiques Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Les Maximes · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Au Fil du Conte Inuk, contes arctiques
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Parmi son répertoire de contes inuit, Dominique Rousseau choisit les histoires qu’elle va partager avec le public, où l’on croise, selon les jours, l’âme d’une baleine, un chasseur de phoques retenu dans la tanière d’une ours…
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Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
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English : Au Fil du Conte Inuk, Arctic tales
Among her repertoire of Inuit tales, Dominique Rousseau chooses the stories she will share with the public, where we encounter, depending on the day, the soul of a whale, a seal hunter held in the den of a bear…
L’événement Au Fil du Conte Inuk, contes arctiques La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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