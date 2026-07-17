Au fil du temps autour de la Place, Place de l’église, Beauchastel

Informations pratiques

Au fil du temps autour de la Place 19 et 20 septembre Place de l’église Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La place de l’église vient d’être totalement réaménagée, c’est l’occasion de découvrir son histoire et son évolution au cours du temps. Quatre lieux différents sur cette place et quatre thèmes commentés et illustrés par des photographies, en accès libre pour les visiteurs.

Place de l’église 1 Place de l’église 07800 Beauchastel Beauchastel 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 785618638 Place historique du village de Beauchastel Parking au bas du Vieux-Village

Journées européennes du patrimoine

©Michel Rissoan