Informations pratiques

Arzano

Au four et au moulin JEMP 2026

Le Moulin du Roc’h Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le moulin du Roch vous accueille pour une journée conviviale mêlant patrimoine, nature et savoir-faire. Au programme inauguration du four à pain, vente de pains et brioches, exposition photos sur la biodiversité locale, troc et vente de plantes, inauguration du futur sentier d’interprétation et démonstration de joints à la chaux sur le

moulin. À 14 h, Pauline Ruen et Michel Bran’honneur présenteront les découvertes historiques et archéologiques inédites du moulin du Roch, avant une causerie de Jean-Michel Le Boulanger à 16 h sur la notion de patrimoine. .

Le Moulin du Roc’h Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 74 67

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English :

L’événement Au four et au moulin JEMP 2026 Arzano a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS