Au Grand Palais, le Salon des Artistes Français lance un cycle de conférences pour artistes et collectionneurs Grand Palais Paris

À l’occasion de sa nouvelle édition, le Salon des Artistes Français propose un cycle de conférences et tables rondes ouvert aux artistes, collectionneurs et amateurs d’art. L’objectif: ajouter au rendez-vous une programmation de réflexion et d’outils concrets, entre stratégies de visibilité, économie de la collection et dialogue entre création et sciences.

Parmi les temps forts, une conférence consacrée à l’e-réputation dans le marché de l’art, pensée comme un mode d’emploi pour gagner en visibilité sans « se diluer », avec Thomas Micaletto (fondateur de l’agence Troisième Rive).

Le cycle aborde aussi la question très terrain de la collection: comment débuter, affiner son regard et construire dans la durée. Une table ronde réunit Marie-Odile Pantoja Falais, Salomé Monpetit (Matchwithart) et Adeline Cubères (fondatrice de l’Académie MASLOW), qui partagent déclics, méthodes et conseils pratiques.

Côté artistes, une masterclass centrée sur les leviers de développement économique s’intéresse aux sujets qui fâchent et qui comptent : prix, diversification des revenus, positionnement et structuration commerciale, sans renier la démarche artistique.

Enfin, une table ronde explore le rôle de l’art dans la santé, avec le psychiatre Jean-Pierre Klein et le neurologue Pierre Lemarquis, autour des mécanismes neurologiques et psychologiques associés à la création et au mieux-être.

Le Salon revendique une identité singulière et un lien direct avec le public, comme le résume son président Bruno Madelaine. Fort d’une fréquentation annoncée à plus de 50 000 visiteurs lors de l’édition 2025, l’événement entend poursuivre sur cette dynamique en renforçant la dimension « rencontres » de sa programmation.

Programmation.

VENDREDI 13 FEVRIER

14h – 15h | Conférence

Développer sa e-réputation auprès des amateurs d’art

Intervenant : Thomas Micaletto, fondateur de l’agence Troisième Rive.

SAMEDI 14 FEVRIER

11h – 12h | Table ronde

Comment débuter et construire une collection d’art ?

Intervenant·es : Marie-Odile Pantoja Falais (collectionneuse, créatrice de contenus @marie.0dile, social media specialist chez Aartemis), Salomé Monpetit (collectionneuse, créatrice de contenus @matchwithart), Adeline Cubères (collectionneuse, fondatrice de l’Académie MASLOW).

14h – 15h | Masterclass

Vivre de son art : stratégies concrètes pour développer son chiffre d’affaires

Intervenante : Adeline Cubères, fondatrice de l’Académie MASLOW.

17h – 18h | Table ronde

Art-thérapie : l’art qui guérit? Que dit la science ?

Intervenants : Jean-Pierre Klein, psychiatre, directeur d’INECAT, et Pierre Lemarquis, neurologue et neuropsychologue.

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

