Au grès du jazz Randonnée circulaire au Château du Hunebourg Dossenheim-sur-Zinsel mercredi 12 août 2026.

Dossenheim-sur-Zinsel

Au grès du jazz Randonnée circulaire au Château du Hunebourg

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 13:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez à la découverte des environ du Hunebourg en passant par avec la Grotte d’Amour, le Rocher de la Guérite et le Gros Chêne.

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Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Discover the surroundings of the Hunebourg with the Grotte d’Amour, the Rocher de la Guérite and the Gros Chêne.

L’événement Au grès du jazz Randonnée circulaire au Château du Hunebourg Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre