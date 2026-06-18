Prestation de danse Folklorique Dossenheim-sur-Zinsel
Prestation de danse Folklorique Dossenheim-sur-Zinsel dimanche 26 juillet 2026.
Dossenheim-sur-Zinsel
Prestation de danse Folklorique
24 Rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller propose une prestation ambulatoire de musique et danses en costume traditionnel.
Vivez un moment festif avec une prestation de musique et de danses en costume traditionnel alsacien proposé par le groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller.
La prestation se terminera en invitant les spectateurs d’ici et d’ailleurs à entrer dans la ronde pour quelques pas de danse. 0 .
24 Rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 14 gbweber67@free.fr
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English :
The Groupe Folklorique du Pays de Hanau from Bouxwiller offers an ambulatory performance of music and dance in traditional costume.
L’événement Prestation de danse Folklorique Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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