Au gué du Carpont : sur les pas d’une princesse mythique, Église Saint-Yon, Locuon
Au gué du Carpont : sur les pas d’une princesse mythique, Église Saint-Yon, Locuon dimanche 5 juillet 2026.
Au gué du Carpont : sur les pas d’une princesse mythique Dimanche 5 juillet, 15h00 Église Saint-Yon Morbihan
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Empruntons l’une des plus anciennes voies d’Europe, traversée au coeur de l’âge du bronze par un gué porteur de légendes et récits mythiques. Par Jean-Paul Eludut et Nicole Coustet-Larroque.
Église Saint-Yon Locuon, Ploërdut Locuon 56160 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 30 06 04 »}]
Visite d’un gué de l’âge du bronze, légendes et récits mythiques.
@Kastell Kozh