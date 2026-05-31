Au gué du Carpont : sur les pas d’une princesse mythique, Église Saint-Yon, Locuon

Au gué du Carpont : sur les pas d’une princesse mythique Dimanche 5 juillet, 15h00 Église Saint-Yon Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Empruntons l’une des plus anciennes voies d’Europe, traversée au coeur de l’âge du bronze par un gué porteur de légendes et récits mythiques. Par Jean-Paul Eludut et Nicole Coustet-Larroque.

Église Saint-Yon Locuon, Ploërdut Locuon 56160 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 30 06 04 »}]

Visite d’un gué de l’âge du bronze, légendes et récits mythiques.

@Kastell Kozh