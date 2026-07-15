Informations pratiques

Niederschaeffolsheim

Au Marché de Nieder

Place de la Mairie Niederschaeffolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Chaque premier vendredi du mois, le marché de Nieder fait la part belle aux producteurs, artisans et créateurs locaux dans une ambiance chaleureuse et gourmande.

Le marché de Nieder est un rendez-vous convivial qui met à l’honneur les producteurs, artisans et créateurs locaux. Organisé chaque premier vendredi du mois à partir de 16h, il anime la place du village dans une ambiance chaleureuse et familiale, propice aux rencontres et aux découvertes.

Au fil des étals, retrouvez une belle sélection de produits du terroir fruits et légumes de saison, miel, spiruline, spécialités gourmandes, douceurs sucrées, produits italiens, boissons locales, ainsi que de nombreuses créations artisanales. Bijoux, cosmétiques, idées cadeaux et autres savoir-faire complètent l’offre de ce marché riche en découvertes.

Chaque édition accueille également des exposants et partenaires invités, permettant de découvrir les richesses du territoire, des créateurs locaux, des associations ou encore des professionnels du bien-être et de l’univers animalier.

Un rendez-vous incontournable pour faire le plein de produits locaux, soutenir les acteurs du territoire et partager un agréable moment en famille ou entre amis. .

Place de la Mairie Niederschaeffolsheim 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 84 66 info@niederschaeffolsheim.fr

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English :

On the first Friday of every month, the Nieder Market showcases local farmers, artisans, and creators in a warm and gourmet atmosphere.

L’événement Au Marché de Nieder Niederschaeffolsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau