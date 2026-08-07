Informations pratiques

Niederschaeffolsheim

Marche gourmande du Cercle Saint-Michel

7 rue du Stade Niederschaeffolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Parcourez 10 km à travers la campagne et les vergers de Niederschaeffolsheim lors d’une randonnée gourmande ponctuée de cinq haltes gastronomiques. Une journée conviviale pour savourer les spécialités du terroir dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le Cercle Saint-Michel vous donne rendez-vous pour la 10ème édition de sa traditionnelle marche gourmande. Empruntez un parcours de 10 km à travers la campagne et les vergers de Niederschaeffolsheim et profitez d’une journée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité.

Au fil des cinq haltes gastronomiques, savourez un menu complet composé d’un apéritif, d’une entrée, d’un plat, d’une dégustation de fromages et d’un dessert, le tout accompagné d’accords mets et vins soigneusement sélectionnés. Une belle occasion de découvrir les paysages du village tout en partageant un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Les départs sont proposés toutes les 10 minutes, de 10h à 12h30, depuis l’Espace sportif et culturel.

Réservation obligatoire avant le 3 septembre 2026, dans la limite des places disponibles. .

7 rue du Stade Niederschaeffolsheim 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 78 35 20 stephanie.marche.nieder@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike 10 km through the countryside and orchards of Niederschaeffolsheim on a gourmet hike featuring five culinary stops. A fun-filled day to savor local specialties in a warm and festive atmosphere.

L’événement Marche gourmande du Cercle Saint-Michel Niederschaeffolsheim a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau