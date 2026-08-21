Au musée ou à la maison : comment sauvegarder le patrimoine ?, Musée Savoisien, Chambéry

Informations pratiques

Au musée ou à la maison : comment sauvegarder le patrimoine ? 19 et 20 septembre Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Échangez avec des experts pour découvrir les secrets de la conservation des collections du Musée Savoisien, et repartez avec des conseils concrets pour préserver et transmettre ce qui compte pour vous.

L’équipe des collections du musée vous propose un temps d’échange et de démonstration autour de la conservation des objets :

– Photos d’hier et d’aujourd’hui : adoptez les bons réflexes pour conserver vos diapositives, négatifs, albums, mais aussi vos photos numériques !

– Métal, textile, papier, céramique, bois : découvrez les facteurs de dégradation de ces matériaux pour agir sur les objets que vous souhaitez conserver.

Archéologue, responsable des collections, documentaliste : ils vous feront découvrir les coulisses de la conservation des objets et vous donneront des conseils pour conserver chez vous ce que vous souhaitez transmettre.

Ateliers animés en continu par les équipes du musée, dans le cloître.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Ancien couvent franciscain fondé au XIIIe siècle, devenu palais épiscopal en 1779. Le cloître du XVIIe siècle jouxte la cathédrale. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Échangez avec des experts pour découvrir les secrets de la conservation des collections du Musée Savoisien, et repartez avec des conseils concrets à appliquez à la maison pour préserver et ce qui du…

© Département de la Savoie