Au nom du Fil à Bonningues-lés-Calais (62), Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais, Bonningues-lès-Calais
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais · Bonningues-lès-Calais
Informations pratiques
Au nom du Fil à Bonningues-lés-Calais (62) Vendredi 25 septembre, 19h00 Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Au nom du Fil
Des filatures du 19ème aux contes qui filent et tissent les destinées – Une épopée intense et sensible.
Doigts agiles, doigts qui filent, tissent et brodent les destinées.
Il s’agit de filiation, de transmission.
Il s’agit du destin d’une femme qui avance à petits points, fil rouge sur lin blanc…
Le récit se tisse de nombreux motifs, de figures légendaires,
de contes traditionnels, de chants, et l’initiation se poursuit.
Ce conte musical, fruit d’un travail de recherche méticuleux, tresse l’histoire touchante
d’une fileuse du Nord aux contes merveilleux et symboliques du filage.
Il embrasse la vie des ouvrières et des ouvriers textiles du XIXème siècle avec tendresse et conscience.
Public adultes et adolescents à partir de 12 ans
Durée : 1h15 environ
Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY
Musique : Philippe CARPENTIER
Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN
Accompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT
Coproduction : Centre Culturel Le Château Coquelle – DUNKERQUE
Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais 3 allée de l’espace futurum 62340 Bonningues- lès-Calais. Bonningues-lès-Calais 62340 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Spectacle – Récit de vie – Contes – Musique et Chansons
Mélanie Cravero