Au nom du Fil à Bonningues-lés-Calais (62), Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais, Bonningues-lès-Calais

Informations pratiques

Au nom du Fil à Bonningues-lés-Calais (62) Vendredi 25 septembre, 19h00 Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Au nom du Fil

Des filatures du 19ème aux contes qui filent et tissent les destinées – Une épopée intense et sensible.

Doigts agiles, doigts qui filent, tissent et brodent les destinées.

Il s’agit de filiation, de transmission.

Il s’agit du destin d’une femme qui avance à petits points, fil rouge sur lin blanc…

Le récit se tisse de nombreux motifs, de figures légendaires,

de contes traditionnels, de chants, et l’initiation se poursuit.

Ce conte musical, fruit d’un travail de recherche méticuleux, tresse l’histoire touchante

d’une fileuse du Nord aux contes merveilleux et symboliques du filage.

Il embrasse la vie des ouvrières et des ouvriers textiles du XIXème siècle avec tendresse et conscience.

Public adultes et adolescents à partir de 12 ans

Durée : 1h15 environ

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN

Accompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT

Coproduction : Centre Culturel Le Château Coquelle – DUNKERQUE

Médiathèque La Rose des Vents Bonningues-lés-Calais 3 allée de l’espace futurum 62340 Bonningues- lès-Calais. Bonningues-lès-Calais 62340 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Spectacle – Récit de vie – Contes – Musique et Chansons

Mélanie Cravero