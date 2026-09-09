Au pays des kanndis : suivre la piste du lin, Kanndi du Fers, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Informations pratiques

Au pays des kanndis : suivre la piste du lin 19 et 20 septembre Kanndi du Fers Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

C’est le travail du lin et l’économie toilière qui ont dessiné le Léon entre le 15e et le 18e siècle. Au-delà des enclos qui témoignent de la prospérité des paroisses, découvrez des traces plus discrètes de cette histoire : villages de paysans-tisserands, maisons de marchands et kanndis – ces petites maisons où les fils étaient blanchis, et habitat apprécié aujourd’hui des amphibiens -.

Samedi : visites (1h) à 13h30, 14h30 et 15h30 au kanndi du Fers à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

Dimanche :

– causerie (1h30) à 10h30 « Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens » à la Chapelle Sainte-Philomène de Plourin-lès-Morlaix.

– visites (1h) à 13h30, 14h30 et 15h30 au village de Kergavan à Plounéour-Ménez

Kanndi du Fers kanndi du ferz 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Saint-Thégonnec Finistère Bretagne 02 98 78 45 69 https://www.aufilduqueffleuth.bzh/ [{« type »: « email », « value »: « afqp29@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 78 45 69 »}]

C’est le travail du lin et l’économie toilière qui ont dessiné le Léon entre le 15e et le 18e siècle. Au-delà des enclos qui témoignent de la prospérité des paroisses, découvrez des traces plus de : …

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