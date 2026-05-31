Au pays du granite bleu, 1 place de l’église Saint Julien La Vêtre, Schœlcher

Au pays du granite bleu Samedi 27 juin, 10h00 1 place de l’église Saint Julien La Vêtre Martinique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Lieu : Saint Julien la Vêtre

Avec :

un premier rendez-vous à 10h sur le parking du cimetière pour une marche jusqu’aux mégalihes ; le Trilithe de Beauvoir et le Dis Pater puis une visite du hameau de Beauvoir et de la carrière Comoli, sous réserve de conditions météo favorables.

retour vers 12h /12h30 repas tiré du sac

2ème rendez-vous à 14h devant le cimetière pour sa visite puis le monument aux morts érigé par Georges Perrin, l’église, la visite de l’ancienne usine de granit et le village avec l’utilisation du granit dans l’architecture,

nous terminerons la journée par la présentation de notre livre « Du granite au granit, des hommes et des pierres en pays nétrablais » avec « causerie » et projection de photos.

1 place de l’église Saint Julien La Vêtre N°1 Schœlcher 97233 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0620191356 »}, {« type »: « email », « value »: « michele.moulins@wanadoo.fr »}]

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