Au pays du granite bleu 2ème partie, Cimetière de Vêtre-sur-Anzon, Vêtre-sur-Anzon

Informations pratiques

Au pays du granite bleu 2ème partie Dimanche 20 septembre, 14h00 Cimetière de Vêtre-sur-Anzon Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite des monuments en granit à Saint Julien la Vêtre :Tombes, monuments aux morts, église (15ème et 19ème siècles), ancienne usine Perrin pour la taille et le polissage du granite (ouverture exceptionnelle).

Présentation du livre ‘Du granite au granit » édité par Aqua Petra section de Rendez-vous en pays nétrablais.

Rendez-vous sur le parking du cimetière de Saint Julien la Vêtre 42440

Cimetière de Vêtre-sur-Anzon 42111 Vêtre-sur-Anzon Vêtre-sur-Anzon Saint Julien la Vetre Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0620191356 Pierres autour du hameau de Beauvoir classés sites et monuments naturels de caractère artistique en 1910.

Ancienne carrière de granite Départ; parking du cimetière de Saint Julien la Vetre

Visite des monuments en granit à Saint Julien la Vetre: Tombes, monuments aux morts, église (15ème et 19ème siècle), ancienne usine Perrin pour la taille et le polissage du granite (ouverture du ‘Du…

©aqua petra/jc richard