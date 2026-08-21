Au pays du granite bleu 2ème partie, Cimetière de Vêtre-sur-Anzon, Vêtre-sur-Anzon
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière de Vêtre-sur-Anzon · Vêtre-sur-Anzon
Informations pratiques
Au pays du granite bleu 2ème partie Dimanche 20 septembre, 14h00 Cimetière de Vêtre-sur-Anzon Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite des monuments en granit à Saint Julien la Vêtre :Tombes, monuments aux morts, église (15ème et 19ème siècles), ancienne usine Perrin pour la taille et le polissage du granite (ouverture exceptionnelle).
Présentation du livre ‘Du granite au granit » édité par Aqua Petra section de Rendez-vous en pays nétrablais.
Rendez-vous sur le parking du cimetière de Saint Julien la Vêtre 42440
Cimetière de Vêtre-sur-Anzon 42111 Vêtre-sur-Anzon Vêtre-sur-Anzon Saint Julien la Vetre Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0620191356 Pierres autour du hameau de Beauvoir classés sites et monuments naturels de caractère artistique en 1910.
Ancienne carrière de granite Départ; parking du cimetière de Saint Julien la Vetre
Visite des monuments en granit à Saint Julien la Vetre: Tombes, monuments aux morts, église (15ème et 19ème siècle), ancienne usine Perrin pour la taille et le polissage du granite (ouverture du ‘Du…
©aqua petra/jc richard
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